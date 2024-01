Anthropologen der Universitäten Mainz und Ferrara haben anhand von bronzezeitlichen Bestattungen, bei denen jeweils eine Frau mit einem Kind in inniger Umarmung begraben lagen, Hinweise auf ein patrilineares Abstammungssystem der sogenannten Glockenbecherkultur (2450–1800 v. Chr.) gefunden. Die Studienergebnisse liefern den ersten genetischen Nachweis, dass die Glockenbecher-Gemeinschaften in Nordwesteuropa Kinder gemeinsam mit ihren biologischen Müttern und anderen engen biologischen Verwandten bestattet haben.

Bildrechte: Foni Le Brun-Ricalens, Institut National de Recherches Archéologiques, Luxemburg

Im Rahmen der Studie wurden ein Grabfund aus dem luxemburgischen Altwies von 2000 sowie ein Hügelgrabfund aus dem englischen Dunstable Downs (Bedfordshire) von 1887 genauer untersucht. Obwohl beide Gräber mehr als 500 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt lagen, wiesen sie doch deutliche Ähnlichkeiten auf. In beiden Gräbern lagen die Überreste von jeweils einer Frau und einem Kind - einander zugewandt, wobei die rechte Hand der Frau den Kopf des Kindes hält. Die genetischen Untersuchungen der menschlichen Überreste beider Gräber ergaben aber auch Unterschiede: So lag in dem Grab von Altwies eine Mutter mit ihrem etwa dreijährigen Sohn begraben. In Dunstable Downs lag hingegen ein sechsjähriges Mädchen, umarmt von seiner Tante väterlicherseits, im Grab.