Die modernen Menschen der Spezies "Homo sapiens" haben sich bekanntermaßen in Afrika entwickelt. Von dort sind wir über das heutige Ägypten in den Nahen Osten eingewandert. Wahrscheinlich blieben wir einige tausend Jahre im heutigen Iran, bevor wir uns in verschiedene Gruppen aufteilten, die schließlich alle Winkel der Welt erreichten, darunter auch die beiden amerikanischen Kontinente, Australien und irgendwann auch die entlegensten Inseln im Pazifik.

Alle Menschen außerhalb Afrikas tragen die gleichen 2 Prozent Gene von Neandertalern

Irgendwo auf diesem Weg haben wir die Neandertaler getroffen und mit ihnen Kinder gezeugt. Das konnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon vor einigen Jahren durch die Analyse von DNA-Resten aus uralten Fossilien nachweisen. Klar war auch bereits: Alle Menschen außerhalb von Afrika tragen die gleichen zwei Prozent Gene von Neandertalern in sich.

Nun können Forscher erstmals genau eingrenzen, dass es ein einziger Zeitraum war, in dem Neandertaler und Sapiens ihre Gene miteinander vermischten: rund 50.500 bis 43.400 Jahre vor unserer Zeit. Das berichtet das Team aus Forschenden des Leipziger Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie (MPI EVA) und der US-Elite-Uni Berkeley jetzt in einer spektakulären Doppelveröffentlichung in den beiden Top-Journalen Science und Nature.

Neandertaler und Sapiens lebten mehrere tausend Jahre nebeneinander

Wo Neandertaler und Sapiens genau aufeinandertrafen, lässt sich anhand der bisher bekannten Funde nicht genau sagen. Wahrscheinlich aber war es die Gegend des heutigen Nahen Ostens: Israel, Palästina, Jordanien, Syrien und der Iran. Hier gibt es Höhlen, von denen bekannt ist, dass beide Menschenarten einmal darin gelebt haben. Und: Alle heutigen Menschen haben Vorfahren, die einmal zur Gruppe der Menschen gehört haben, die sich den Lebensraum mit den Neandertalern teilten.