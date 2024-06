Forscher haben im Hohen Atlas von Marokko mehr als 500 Millionen Jahre alte Trilobiten entdeckt, die zu den am besten erhaltenen Fossilien ihrer Art gehören. Aufgrund ihrer bemerkenswerten Konservierung in Vulkan-Asche wurden die dreidimensionalen Fossilien als Pompeji-Trilobiten bezeichnet – in Anlehnung an die antike römische Stadt Pompeji, die bei einem Vesuv-Ausbruch 79. n.Chr. samt ihren Bewohnern unter Vulkanasche konserviert wurde.

Bildrechte: Prof. A. El Albani, Univ. Poitiers Die im Kambrium lebenden Trilobiten gehören aufgrund ihres oft gut erhaltenen harten, verkalkten Exoskeletts zu den am besten untersuchten fossilen Meerestieren. Über 20.000 Arten wurden bislang von Paläontologen beschrieben. Durch die relativ geringe Weichteil-Konservierung war das wissenschaftliche Verständnis bisher dennoch begrenzt. Da die in Marokko entdeckten Trilobiten jedoch in heißer Asche im Meerwasser eingeschlossen waren, versteinerten ihre Körper sehr schnell, als sich die Asche in Gestein verwandelte – ähnlich wie bei den Bewohnern von Pompeji nach dem Ausbruch des Vesuv.