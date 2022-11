Schlangen-Junge schlüpfen meistens aus Eiern, aber es gibt auch Arten, die lebendige Junge zur Welt bringen. Ein deutsch-argentinisches Forschungsteam des Senckenberg-Instituts hat jetzt erstmals nachgewiesen, dass es vor mindestens 47 Millionen Jahren auch schon lebendgebärende Schlangen gab. Der Beweis dafür stammt aus einer UNESCO-Weltkulturerbe-Stätte in Hessen, wo das Schlangen-Fossil einer weiblichen Schlange mit Schlangen-Embryonen-Knochen im Inneren gefunden wurde. Dr. Krister Smith vom Senckenberg Forschungsinstitut und Naturmuseum Frankfurt zufolge ist der Fund außergewöhnlich und weltweit bislang einmalig: "Die fossile Erhaltung von Fortpflanzungsereignissen ist generell sehr selten. Insgesamt wurden bislang nur zwei Fossilbelege zu viviparen Reptilien entdeckt. Uns ist es nun gelungen das weltweit erste Fossil einer lebendgebärdenden Schlange zu beschreiben!" (Vivipar ist in der Zoologie der Fachbegriff für Lebendgeburt, von lateinisch vivus = lebendig und parere = gebären.)

Und welche Schlange war das nun genau? Das Fossil Messelophis variatus stammt dem Forschungsteam zufolge aus einer Familie der Boa-Artigen, und zählt zur Verwandtschaft der heutigen Zwergboa in Mittelamerika. Das Fossil ist etwa 50 Zentimeter lang. Für die Forscher war die Art an sich keine Überraschung im hessischen Messel, das Verblüffende ist vielmehr der Zustand der Schlange: "Ein trächtiges Weibchen mit mindestens zwei Embryonen, die sich im hinteren Drittel ihrer Rumpfregion finden," erläutert Dr. Mariana Chuliver, Erstautorin der Studie, die für die Stiftung "Historia Natural" in Buenos Aires arbeitet. Ihr Kollege Dr. Agustín Scanferla schildert Details der Untersuchung: "Einige der Schädelknochen im Fossil stammen von kleinen, nicht mehr als 20 Zentimeter langen Boas. Diese Knochen liegen ein gutes Stück hinter dem Magen – würde es sich dabei um Beutetiere der Schlange handeln, wären diese so weit hinten im Darm bereits zersetzt und nicht mehr zu erkennen. Es muss sich also um Embryonen der Boa handeln."