Der dritte Unbekannte

Weitere Suche im Museum durchaus lohnenswert

Die Funde der "Phosphat-Arbeiter" lagern also heute in Museen und Sammlungen wie in Sedgwick im "Museum der Erdgeschichte". Ganz hoffnungslos ist die Sache für den britischen Wissenschaftler Roy Smith nicht, die Sache mit dem rätselhaften Flugsaurier aufzuklären. Vielleicht finden sich im Museum noch mehr Exemplare, die sich bis jetzt noch niemand erneut genauer angeschaut hat.

Und das ist durchaus wahrscheinlich. Dass Fossilien falsch klassifiziert wurden und dass das mitunter auch erst hundert Jahre später auffällt, ist durchaus nicht ungewöhnlich, bestätigt Dr. Oliver Wings im Gespräch mit MDR Wissen:

Dr. Oliver Wings, Paläontologe Bildrechte: Kerstin Schmidt "Die Paläontologie ist eine sehr lebendige Wissenschaft." Und zwar eine, bei der Überraschungen durchaus nicht selten sind. Dem Hallenser Paläontologen und Kustos der Geiseltal-Sammlung fallen aus dem Stegreif verschiedenste Beispiele ein, zum Beispiel Forschungen, bei denen sich vermeintlich fossile, tierische Eierstöcke als Pflanzenreste entpuppten. Oder wenn Skelett-Einzelteile aus Fundstätten zusammengeführt und dabei Skeletten falsche Schädel zugeordnet wurden. Auch in der Geiseltal-Sammlung sitzt man derzeit an so einem Fall. Ein Fossil, das vorher als ein anderes Reptil klassifiziert war, stellte sich kürzlich als eine neue Gecko-Art heraus. Allerdings wird dazu noch am wissenschaftlichen Paper gearbeitet.

Demzufolge wird man auch in Großbritannien im Fall des falschen Hai-Stachels die Sammlung des Museums weiter durchforsten.