Klimawandel Arktis-Eisfläche leidet unter heißem Sommer

Das Jahr 2022 liegt in Sachen Eis in der Arktis weiter im Trend: Das Meereis hatte am 16. September seine kleinste Ausdehnung für dieses Jahr, nämlich 4,79 Millionen Quadratkilometer. Damit stellt dieses Jahr zwar keinen Negativrekord auf, aber nur in 11 Jahren zuvor war die Fläche noch kleiner.