Warum es hakt, weiß man im Leipziger Zoo nicht so richtig. Es hat immerhin schon zahlreiche vermeintliche Paarungsversuche zwischen Tou Feng und Quesan gegeben. Immer wenn die Tiere zusammen sind, laufen Kameras mit. Die Bilder werden dann genau analysiert und dokumentiert. Denn der Zoo will unbedingt mehr über das geheimnisvolle Paarungsverhalten des Schuppentiers erfahren.

Es gibt ganz wenige Erfahrungen, wie das Fortpflanzungsverhalten der Tiere ist. (...) Wir sammeln ja seit etlichen Jahren alle Daten, die wir kriegen können über unsere Schuppentiere und wir hoffen natürlich – wenn wir großes Glück haben -, dass sich in Leipzig aus einer Paarung auch mal Nachwuchs ergibt. Also das wäre eine kleine Weltsensation.

Eines der Leipziger Schuppentiere im Gehege. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Bei den Kollegen in Taiwan hat es schon ein Jungtier in Gefangenschaft gegeben. Möglich ist es also für die Tiere, im Zoo für Nachwuchs zu sorgen. Ein Pangolin-Weibchen bekommt ein Junges, das sie nach der Geburt noch einige Zeit auf ihrem Schwanz trägt.



Doch in Leipzig ist bisher kein Schuppentier-Baby in Sicht. Und das, obwohl das Frühjahr schon recht hoffnungsvoll war: Das Paar hat sich gut verstanden und zeigte ein Verhalten, das auch die Tiere im Zoo von Taipeh zeigten, als die Paarung erfolgreich war, erklärte Tierpflegerin Christina Schwind.