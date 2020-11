"Puh, das stinkt hier aber", sagen Stadtkinder meist, die das erste Mal im Leben in einem Kuhstall stehen. So ein Kuhstallduft ist speziell, eine Mischung aus Heu, dem Schnauben aus gewaltigen Nüstern der Kuhschädel, ihr Fellgeruch, Exkremente, das Aroma klebriger, frischer Milch. Und so ein Stallklima birgt etwas, das dazu führt, dass sich im ersten Lebensjahr die Darmflora von Bauernhofkindern anders entwickelt als die der Stadtkinder. Genauer gesagt, ist es das Darmmikrobiom, das sich anders entwickelt - mit weit in den Körper reichenden Folgen. Dass Kinder, die auf Bauernhöfen groß werden, ein niedrigeres Risiko haben, an Asthma zu erkranken oder Allergien zu entwickeln als andere Kinder, ist schon länger bekannt. Aber was steckt dahinter?