Eigentlich sollte der Testflug bereits am Freitag (10. Januar) stattfinden, dem gleichen Tag, an dem auch SpaceX einen erneuten Test seines Starships unternehmen wollte. Doch auch die Weltraumfirma von Elon Musk musste verschieben. Erst auf Montag (13. Januar), dann auf Mittwoch, dann auf Donnerstag, den 16. Januar. Das Startfenster öffnet sich dann um 23 Uhr unserer Zeit. "Wie bei allen Entwicklungstests ist der Zeitplan dynamisch und kann sich ändern", schreibt SpaceX. Der mittlerweile 7. Versuch soll den ersten Nutzlasttest beinhalten. Dabei wird das Raumschiff auf seinem suborbitalen Flug "als erste Übung einer Satelliteneinsatzmission zehn Starlink-Simulatoren einsetzen, die in Größe und Gewicht den Starlink-Satelliten der nächsten Generation ähneln".

New Glenn kann bis zu 45 Tonnen Nutzlast in eine niedrige Umlaufbahn befördern. Zum Vergleich: Bei der Falcon Heavy von SpaceX sind das 64 Tonnen, bei der Ariane 6 der Esa maximal 22 Tonnen. Beim ersten Flug wurde der sogenannte Blue Ring Pathfinder in die Umlaufbahn gebracht. Das ist ein für das US-Militär (Defense Innovation Unit) entwickeltes Raumfahrzeug. Dessen Kommunikations- und Energiesystem sollten getestet werden. Das hat nach Unternehmensangaben auch geklappt. "Ich bin unglaublich stolz, dass New Glenn beim ersten Versuch die Umlaufbahn erreicht hat", so Dave Limp, CEO von Blue Origin in einer Mitteilung.