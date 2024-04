Boeings Starliner-Raumschiff bringt erstmals Astronauten zur ISS

Das neue Starliner-Raumschiff vom US Luft- und Raumfahrtkonzern Boeing soll am 1. Mai 2024 zur Internationalen Raumstation ISS aufbrechen, erstmals mit zwei Astronauten an Bord. Bei der Boe-CFT-Mission (Boeing Crew Flight Test) werden Barry Wilmore und Sunita Williams an Bord sein, zwei erfahrene Astronauten der amerikanischen Raumfahrtbehörde Nasa.