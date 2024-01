Insgesamt sind 45 Vorbeiflüge an Europa geplant. Die Raumsonde wird sich während dieser Manöver etwa 2.700 bis 25 Kilometer an die eisige Oberfläche des Mondes heranwagen. Die Ankunft in der Jupiterumlaufbahn soll jedoch erst am 11. April 2030 erfolgen und die Hauptmission wird vorerst bis Herbst 2034 andauern.