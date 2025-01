Neben schönen Bildern erhoffen sich die Wissenschaftler selbstverständlich noch neue Erkenntnisse. Etwa darüber, wie die Feldlinien der Magnetosphäre mit denen der Sonnenwinde verschmelzen und dabei energiereiche Teilchen freigesetzt werden. Bisher ist nicht geklärt, ob sie an mehreren Orten gleichzeitig stattfinden, ob sie kontinuierlich oder in Schüben auftreten. Dieses Wissen kann nicht nur beim Verständnis von Polarlichtern weiterhelfen, sondern auch den Schutz von Satelliten im All und von Stromnetzen bei uns auf der Erde stärken. "Wir wollen verstehen, wie sich die Natur verhält", so Connor, "und wenn wir das verstehen, können wir unsere Infrastruktur im Weltraum schützen."