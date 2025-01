Sonne, Mond und Sternschnuppen Die astronomischen Highlights 2025

Das neue Jahr hat begonnen und bereits jetzt fliegt die ein oder andere Quadrantiden-Sternschnuppe über den Nachthimmel. Das wird nicht die letzte Sternschnuppe im Jahr 2025 sein. Eine partielle Sonnenfinsternis wird sich in diesem Jahr lohnen. Der ein oder andere Planet zeigt sich ebenfalls, und wie sieht es mit den Mondfinsternissen aus?

März und September 2025: Die enttäuschenden Mondfinsternisse

Um die erste Mondfinsternis des Jahres zumindest ein klein wenig wahrnehmen zu können, muss man in Deutschland am 14. März 2025 früh aufstehen. Über Leipzig tritt der Mond gegen fünf Uhr morgens (MEZ) in den Halbschatten der Erde. Ungefähr eine Stunde später fällt der Kernschatten der Erde auf den Trabanten und die Mondfinsternis nimmt ihren Lauf. Zu diesem Zeitpunkt wird sie noch partiell sein und viel mehr wird man nicht sehen. Denn der Mond wird gegen sechs Uhr morgens untergehen. Amerika ist der Hotspot für diese Mondfinsternis.

Die nächste Mondfinsternis erfolgt am 7. September 2025. Doch diese wird von Deutschland aus gesehen kaum besser werden. Gegen 20 Uhr (MESZ) wird der Mond am Horizont im Osten aufgehen und bis zum nächsten Morgen gegen 6:30 Uhr zum westlichen Horizont wandern, wo er untergehen wird. Die totale Mondfinsternis ereignet sich zwischen 19.30 Uhr (MESZ) und 21 Uhr. Aus dem Halbschatten wird der Mond gegen 22 Uhr treten. Richtig finster wird es in Asien, der Antarktis oder Westaustralien, falls Sie noch in der Urlaubsplanung sind.

Eine sichtbare und eine unsichtbare Sonnenfinsternis über Deutschland