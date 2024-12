Dennoch sind die Vorbereitungen für die Errichtung einer Infrastruktur auf dem Trabanten in vollem Gange – und das auch abseits der großen Mondmission.

Für ein solches Unterfangen ist ausreichend Treibstoff erforderlich. Doch je schwerer die Fracht, desto mehr Schub und Treibstoff braucht das Raumschiff, um in den Weltraum zu gelangen. Die Alternative ist ein Treibstoffdepot in der Erdumlaufbahn. Das Tankmanöver zwischen zwei Starship-Raumschiffen im Orbit ist damit die Vorbereitung für die Errichtung eines Depots im All.