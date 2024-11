Das internationale Team unter der Leitung von Astrophysiker Günther Hasinger von der TU Dresden hat mit Hilfe des James Webb Space Telescopes (JWST) ein ungewöhnliches Phänomen in den Tiefen des Alls entdeckt. Am Himmel fanden die Forschenden eine kleine Region, an der sich auffällig viele Objekte sammeln, die eine ungewöhnliche Röntgenstrahlung aussenden. Die spektroskopische Analyse der Umgebung offenbarte, dass es sich um eine von Staub verhüllte neue Population von Schwarzen Löchern handelt, in der eines besonders herausstach. Das "LID-568" getaufte Objekt ist ein schnell wachsendes, supermassereiches Schwarzes Loch in einer sehr frühen Phase des Universums kurz nach dem Urknall. Supermassereich meint hier: Die Anomalie hat das Gewicht von etwa zehn Millionen Sonnen.