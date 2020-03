Wie lange müssten Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote aufrecht erhalten werden, um die Corona-Pandemie tatsächlich eindämmen zu können? Wissenschaftler haben unter der Leitung von Neil Ferguson vier Szenarien untersucht, bei denen sich die Regierung zu entweder keiner, nur einzelnen oder kombinierten Maßnahmen entschließt. Einzelne Optionen waren dabei die Isolation von bestätigten Fällen mit und ohne vollständiger Isolierung der verdächtigen Haushalte, die Schließung von Schulen und Universitäten und das sogenannte "social distancing", also, wenn Risikogruppen oder aber die gesamte Bevölkerung den sozialen Kontakt reduzieren.

Ohne jegliche regulatorische Maßnahme würde sich das Virus exponentiell verbreiten. Die Zahl der Menschen, die Ärzte im Krankenhaus betreuen und beatmen müssen, würde dabei um ein Vielfaches die eigentliche Kapazität der Krankenhäuser übersteigen. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass in diesem Fall über zwei Millionen Menschen der Risikogruppe in den USA und eine halbe Millionen Menschen in Großbritanniennicht die Behandlung bekommen würden, die sie eigentlich benötigen und an den Folgen der Infektionen sterben.

Die Zahl der Intensivbetten in Deutschland ist begrenzt. Deswegen müssen Verdachtsfälle isoliert werden, um eine rasante Ausbreitung zu verhindern. Bildrechte: dpa Den Forschern nach reicht eine Beschränkung auf einzelne staatliche Maßnahmen nicht aus, die Virusaktivität einzudämmen. Auch mit einer Kombination von Isolation der Verdachtsfälle, Quarantäne von Infizierten und Kontaktreduzierung von über 70-Jährigen gelang es den Experten in ihrer Modellrechnung nicht, die Ausbreitung so stark einzudämmen, dass alle Patienten mit schweren Verläufen versorgt sein würden. Das Ausmaß der Erkrankungen wäre auch in diesen Fällen so groß, dass deutlich zu wenige Intensivbetten zur Verfügung stünden. Teilweise wurde in der Simulation die Kapazität des Gesundheitssystems um das Dreißigfache überschritten.



Zwar ist die Zahl der Intensivbehandlungsplätze in Deutschland fast doppelt so hoch wie in den beiden in der Studie untersuchten Länder Großbritannien und USA. Ein derartig hoher Bedarf innerhalb kurzer Zeit würde jedoch auch das deutsche Gesundheitssystem nachhaltig überfordern.

Die Wissenschaftler variierten in der Studie die Dauer und die Anzahl der ergriffenen Maßnahmen. Dadurch zeigte sich, dass eine Schließung von Schulen und Universitäten, eine Isolierung der Infizierten und eine generelle Kontaktdistanzierung in der gesamten Bevölkerung die Verlaufskurve unter der Kapazitätsgrenze halten könnte. Dadurch bildeten sich jedoch kaum Immunitäten. Außerdem stiegen die Infektionszahlen rapide an, sobald die Maßnahmen beendet wurden. Laut den aktuellen Einschätzungen der Autoren der Studie sei die Epidemie erst dann vorbei, wenn etwa 70 Prozent der Bevölkerung immun gegen das Virus sind. Erst dann findet das Virus zu wenig Menschen, die es anstecken und sich so weiterverbeiten kann. Das Problem wurde in diesem Fall nur verschoben aber nicht gelöst. Durch das Aufschieben der Masseninfektionen entstünde insgesamt jedoch ein Vorteil. Die Forschung gewänne Zeit zur Entwicklung eines Impfstoffs.

Grafik: Die Auswirkungen von "Social Distancing". Bildrechte: MDR JUMP