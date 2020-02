Die Mutter hätte so besser Abschied nehmen können, sagen die Initiatoren des Experiments. Sie sehen darin nur den Anfang einer neuen Trauerkultur. Vieles hat sich in dieser Hinsicht auch bei uns in Deutschland schon gewandelt. Facebook-Accounts werden zu Denkmal-Seiten. Sprüche auf dem Anrufbeantworter werden aufbewahrt und immer wieder abgehört, Videos angeschaut, der Verstorbene damit immer wieder in gewisser Weise in das eigene Leben zurückgeholt.

Es kommt auf den Zeitpunkt an, sagen Psychologen. Denn unsere Trauer verläuft in verschiedenen Phasen. Und je nachdem, in welcher Phase wir uns mit dem "digitalen Zwilling" des Verstorbenen konfrontieren, kann es uns helfen oder den gesunden Trauerprozess behindern. In den ersten Tagen und Wochen wollen wir nicht wahrhaben, was geschehen ist. Wir hoffen, alles sei nur ein Traum und wir würden wieder aufwachen. Später merken wir, dass wir mit unserem Verlust in der Realität angekommen sind. Wir spüren Wut, Verzweiflung, Ohnmacht, Schuld. In der dritten Phase dann suchen wir die Nähe zu demjenigen, den wir verloren haben. An Orten, wo er gewöhnlich war, an Orten, wo man gemeinsam war. So lernen wir Stück für Stück zu begreifen, dass er nicht mehr da ist. Bis dahin kann uns die Zwiesprache mit dem "digitalen Zwilling" des Verstorbenen helfen, uns unserer neuen Lebenssituation anzunähern. Sind wir jedoch in Phase vier ankommen, in der wir den Abschied angenommen haben, und uns dem Leben wieder zuwenden können, kann ein Erlebnis wie das der Mutter aus Südkorea zu einem erneuten Trauma führen. In dem Fall kommen die Betroffenen nicht voran in ihrer Trauerarbeit, sondern sie bleiben stecken.