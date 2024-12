Bildrechte: dtv "Seelenzauber" erzählt die Geschichte einer Disziplin, die sich mit nichts Geringerem als der menschlichen Seele beschäftigt – und dabei oft selbst in Konflikte verwickelt war, sich selbst umkrempelte und von Diskussionen, Freund- und Feindschaften begleitet wurde.



Seelenzauber nimmt die Leserinnen und Leser mit auf eine Reise durch das Jahrhundert der Psychologie – und zwar so, dass es weniger nach trockener Wissenschaft und mehr nach einem spannenden Abenteuer klingt. Das Buch verbindet Geschichte und Theorie zu einem fesselnden Rundumbild, das große Denker wie Sigmund Freud, Carl Gustav Jung oder Alfred Adler nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Persönlichkeiten zeigt, die mit ihren Ideen nicht nur den menschlichen Geist, sondern auch ihr eigenes Leben auf den Kopf stellten.

Im Mittelpunkt stehen die Pioniere der Psychologie, und sie waren alles andere als langweilig. Sigmund Freud, der Vater der Psychoanalyse, erscheint als unermüdlicher Denker mit einer Vorliebe für Zigarren. In sein rauchgeschwängertes Arbeitszimmer lädt er jede Woche Wissenschaftler und Denker zum Gedankenaustausch ein. Es wird geraucht, diskutiert, gelehrt, geraucht, gestritten, geraucht, gewonnen, zerronnen und – geraucht.



Das Buch verbindet wissenschaftliche Theorien mit biografischen Details. Es ist ein Vergnügen, sich vorzustellen, wie Freud in Wien vor einem Stapel Notizen saß, während der Rauch seiner Pfeife langsam die Luft erfüllte. Oder wie andere versuchten, sich den Reizen ihrer Patientinnen zu entziehen und das Arzt-Patient-Verhältnis zu respektieren. So wird deutlich, dass die Psychologen von damals nicht nur große Denker, sondern auch ganz normale Menschen waren – voller Eigenheiten, Konflikte und Leidenschaften.

Wer an Freud denkt, denkt an den Ödipuskomplex: Den Vater ermorden und die Mutter heiraten... oder wie war das nochmal?

Bildrechte: dtv

Freuds Sexualtheorie spielt ebenfalls eine zentrale Rolle im Buch. Seine Vorstellung, dass viele psychische Konflikte auf verdrängte sexuelle Wünsche zurückzuführen seien, war damals ein Skandal – und ist es in manchen Kreisen vielleicht bis heute. Besonders seine These vom "Ödipuskomplex" ließ nicht nur die wissenschaftliche Welt aufhorchen, sondern löste auch in der breiten Gesellschaft eine Mischung aus Faszination und Empörung aus. "Seelenzauber" zeigt, wie diese radikalen Ideen Freud nicht nur Bewunderung, sondern auch vehemente Ablehnung einbrachten – und wie sie die Psychologie nachhaltig prägten.



Aber nicht nur die Sexualtheorie spielt hier eine Rolle: Das Unbewusste, die Angst, die Frage nach dem Sinn des Lebens – all das, was die Menschen damals, heute und morgen beschäftigt, wird in dem Jahrhundert der Psychologie durchdacht und in diesem Buch beschrieben.

Im Jahrhundert der Psychologie waren es nicht nur Männer, die bahnbrechende Ideen hatten. Immer wieder gab es auch mutige und kluge Frauen, die mit ihren Ansichten gegen den Strom schwammen und das Fach bereicherten. Frauen wie Sabina Spielrein haben wesentlich zur Entwicklung der Psychologie beigetragen. Spielrein, die einerseits Patientin und Schülerin von Jung war, später selbst Psychologie studierte und als erste Frau in diesem Fach promovierte, gilt als Pionierin der Kinderpsychoanalyse.

Bildrechte: dtv

Neben ihr beleuchtet das Buch auch andere Frauen wie Anna Freud oder Melanie Klein – Frauen, die sich in der männerdominierten Wissenschaft durchgesetzt und die Psychologie entscheidend geprägt haben. Seelenzauber erinnert daran, dass die Geschichte dieser Disziplin nicht vollständig erzählt werden kann, ohne die Beiträge dieser außergewöhnlichen Frauen zu würdigen.



Und mal ganz ehrlich – während sich die Denker in Freuds Arbeitszimmer trafen, rauchten und diskutierten, waren es immer auch die Ehefrauen, die sich fleißig um die Erziehung ihrer oft zahlreichen Kinder, um den Haushalt und so vieles mehr kümmerten und ihnen so den Freiraum zum Arbeiten und Denken ermöglichten. Das möchten wir hier nicht außer Acht lassen!

Seelenzauber verbindet auf unterhaltsame Weise die Entwicklung der Psychologie mit den Geschichten der Menschen hinter den großen Theorien. Es ist ein fesselnder Einblick in ein Jahrhundert voller Ideen, Konflikte und persönlicher Dramen. Für alle, die sich für die Psychologie und ihre Geschichte interessieren, ist dieses Buch eine erfreuliche Lektüre. Angereichert mit zahlreichen historischen Bildern entführt es die Leserschaft in ein vergangenes Jahrhundert und lehrt dabei auf unterhaltsame Weise die Geschichte der Psychologie.