Die Herausgebenden Andreas Willisch, Eleonore Harmel, Anna Eckert sind allesamt Mitarbeitende des Thünen-Instituts für Regionalentwicklung, das in Mecklenburg-Vorpommern sitzt – und zwar nicht in Rostock oder Schwerin, sondern im klitzekleinen und beschaulichen Dörfchen Schlemmin. Alle aufkommenden Zweifel, dass sich hier Stadtbewohnende als Dorfexpert*innen ausgeben könnten, sind also unberechtigt. Insgesamt haben 15 Autorinnen und Autoren an diesem Sammelband mitgewirkt. Hauptsächlich sind das Mitarbeitende des Instituts selbst, aber auch Journalisten, Kulturwissenschaftler und Architektinnen. Sie schreiben nicht nur selbst, sondern interviewen auch immer wieder Akteure, die sie für publikationswürdig halten.