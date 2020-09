Wer arbeitslos wird, der sucht sich das in der Regel nicht aus. Und trotzdem: Es gibt einen Zeitpunkt, der dafür besonders ungünstig ist. Zumindest wenn es um Familien mit Kindern geht. Das zeigt die Studie von Bernhard Schmidpeter vom RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Essen. Für seine Studie verwendete er österreichische Daten. Da das Schulsystem ähnlich wie Deutschland aufgebaut ist, sei die vierte Klasse aufgrund der Schulauswahl in beiden Ländern ein wichtiger Zeitpunkt "für die spätere Bildungsentscheidung", so Schmidpeter.

Das hört sich jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel an. Aber, wenn sie sich das überlegen, wenn ich mit 30 jedes Jahr ungefähr 2.000 Euro weniger verdiene, da kommt über die Laufzeit ganz schön was zusammen. Das heißt, bis zur Pension – in dem Fall, dass jedes Jahr das Kind um die 3.500 Euro weniger verdient - läppert sich das Ganze auf 65.000 Euro zusammen.

Zum Vergleich: Bei Kindern von Eltern, die zwei Jahre später arbeitslos geworden sind, wäre das nicht der Fall. Was zwei Jahre doch für einen Unterschied machen können. Warum fällt der Zeitpunkt, an dem die Kinder an die weiterführende Schule wechseln, so stark ins Gewicht? Bernhard Schmidpeter erklärt sich das so: