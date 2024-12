"Nexus" ist für all jene ein Geschenk, die sich für Geschichte interessieren, um daraus etwas für unsere Gegenwart und die Zukunft zu lernen, die sich für technische Entwicklungen begeistern, aber keine Nerds sind und für Menschen, denen der Fortbestand unserer Gesellschaft am Herzen liegt.

Gerade in Bezug auf KI zeichnet der Autor ein düsteres Bild der "informierten" Gesellschaft und erinnert damit in verblüffender Genauigkeit an aktuelle Entwicklungen auf der ganzen Welt. "Aber eine menschliche Spezies, die in feindliche Lager gespalten ist, welche sich gegenseitig nicht verstehen können, hat kaum eine Chance, verheerende Kriege zu verhindern…wäre überdies nicht in der Lage, die Sprengkraft der KI zu regulieren."