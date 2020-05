Jedes Kind kennt dieses Material: Gummi - ob in Form von Bällen, Quietscheenten oder als Gummiband zwischen den Finger gespannt. Doch am häufigsten nutzen Erwachsene dieses Material, sagt der Leiter der neuen Professur für Elastomere Werkstoffe an der Technischen Universität (TU) Dresden, Sven Wießner. "Am häufigsten, mengenmäßig, und auch am sichtbarsten, benutzen wir den Gummi in der Mobilität, Stichwort Reifen, sowohl in Automobil-, auch in Form von Fahrradreifen."

Der Professor für das Elastische: Sven Wießner. Bildrechte: Technische Universität Dresden/ Christian Hüller Viele Elastomere werden im Verborgenen genutzt. Dichtungen, Schlauchsysteme, Keilriemen oder auch Förderbänder, nennt Sven Wießner weitere Beispiele. Und bei all diesen Anwendungen sei die Dehnbarkeit von Gummi der entscheidende Aspekt: "Es handelt sich um Polymere, die aus langen Molekülketten bestehen. Diese Moleküle sind miteinander verknüpft, vernetzt, so dass sich diese Werkstoffe, wie man das von einem Gummi erwartet, um mindestens das Doppelte ihrer Ausgangslänge dehnen lassen."

Wießner will Gummi intelligent machen

Doch was kann man Neues über einen Werkstoff lehren, der weltweit und tonnenweise in Fabriken hergestellt wird. "Jede Menge", sagt Wießner - und nennt als wichtiges Forschungsfeld die Vermeidung von Abfällen. Das bedeutet, Gummi in der Anwendung haltbarer zu machen. Denn einmal hergestellt, ist Gummi für immer in der Umwelt. Das Material kann nicht recycelt und wieder genutzt werden.

Das nächste Thema sei der Abrieb bei Autoreifen. Mit jeder Fahrt hinterlassen wir auf den Straße Mikropartikel von Gummi, bekannt als Mikroplastik. Wießner möchte beständigere Materialien entwickeln, die dann auch nicht so schnell abgefahren sind und vielleicht einmal mehr durch den TÜV kämen. Außerdem will er dem Gummi Leben einhauchen, ihn intelligent machen.

Gummi für die Robotik

So forscht der Professor mit Elektro- und Textiltechnikern der TU Dresden an Garnen aus Gummi, die sich bewegen können: "Die dann beim Anlegen einer elektrischen Spannung Verformungen ausführen können, zum Beispiel um da Stimulation auch in der Prothetik, im Rehabilitationssektor, zu erreichen." Als Beispiel nennt er eine Hand aus Gummi, die sich, nach einem Impuls von selbst öffnet oder schließt. Wießner spricht von einer neuen Generation von Robotik-Anwendungen und Orthesen, die leichter, verträglicher und sicherer sind und zudem ganz individuell angepasst werden können.

"Sensorik ist beileibe nichts Neues. Aber der Versuch, das in den Werkstoff zu integrieren, ist eine große Herausforderung und das ist auch ein sehr interessantes Feld", sagt der 44-Jährige. "Denn diese Erkenntnisse können auch für andere Elastomer-Produkte, wie etwa Dichtungen oder Förderbänder, oder denken wir vielleicht an intelligente Schläuche oder Katheder in der Medizintechnik, Anwendung finden."