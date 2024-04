Mathe und Naturwissenschaften sind besonders beliebt

Im Hinblick auf die Fächerwahl der ausländischen Studierenden zeigt sich ein großes Interesse an Ingenieurwissenschaften sowie Mathematik und Naturwissenschaften. In Thüringen waren 2023 insgesamt 3.593 ausländische Studierende in diesen Fachrichtungen eingeschrieben, das ist mehr als die Hälfte aller internationalen Studierenden. Auch bundesweit entschied sich über die Hälfte der internationalen Studierenden für diese Fächer (Stand 2022).

Wie schließen wir die "MINT-Lücke"?

Eine aktuelle Veröffentlichung des Stifterverbandes betont, gerade in diesen Bereichen gebe es in Deutschland aktuell eine Arbeitskräftelücke, die sogenannte "MINT-Lücke" – diese umfasst schätzungsweise knapp 290.000 Personen. Internationale Studierende könnten dazu beitragen, diese Lücke zu schließen. Immerhin ist Deutschland bei jungen Menschen aus dem Ausland beliebt: Hinter den USA, dem Vereinten Königreich mit Nordirland und Australien liegt Deutschland immerhin auf Platz vier der beliebtesten Gastländer für internationale Studierende, schreibt der Stifterverband in einem aktuellen Policy Paper.

Die zentrale Frage in diesem Zusammenhang dürfte aber dennoch sein: Bleiben die internationalen Studierenden hier? Tatsächlich ist die Bleibequote für internationale Studierende in Deutschland höher als in allen anderen Ländern weltweit. 45 Prozent bleiben in der 10-Jahresbetrachtung hier, ähnlich hohe Werte erreicht hier lediglich Kanada. Allerdings gibt es auch diverse Probleme, denen sich internationale Studierende in Deutschland gegenübersehen.

In einer Befragung des Unternehmens Fintiba mit 7.291 internationalen Studierenden wurde 2022 ermittelt, was die Menschen zum Bleiben bringt – oder warum sie wieder gehen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei auch das Integrationsgefühl der Menschen. 96 Prozent der bundesweit Befragten gaben an, dass sie Deutschland als offene Gesellschaft wahrnehmen. Für 83 Prozent war der wichtigste Integrationsschritt, Deutsch zu lernen.

Diversität als signifikanter Prädiktor für Integrationsgefühl

Eine zentrale Rolle bei der Integration von internationalen Studierenden spielt auch die soziale Atmosphäre des neuen Heimatortes: 28 Prozent der Befragten gaben an, dass ihnen diese bei der Integration hilft – wobei Diversität womöglich eine Schlüsselrolle spielt. Wurde das Wohnumfeld als vielfältig wahrgenommen, lag das mittlere Integrationsgefühl in der Befragung signifikant höher.

Aus Sicht des Stifterverbandes spielt eine "offene Gesellschaft, welche Diversität nicht nur nach außen bekennt, sondern diversitätsfreundlich handelt" der entscheidende Grundstein für die Integration internationaler Studierender in Deutschland. Diese wiederrum seien als Fachkräfte dringend nötig, um die "MINT"-Lücke, also den Mangel an ausgebildeten Menschen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu schließen.