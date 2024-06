Ein konkretes Beispiel: Junge Menschen in Zeitz unterstützten im Rahmen der Befragung den Braunkohleausstieg, stellte die Hochschule Magdeburg-Stendal fest. Derweil verstünden sie aber auch die Angst um den Verlust von Arbeitsplätzen in der Region. Windkraftanlagen stünden sie kritisch gegenüber, weil sie befürchteten, dass sie nicht so umweltfreundlich seien wie gewollt, unästhetisch aussähen und keine sichere Stromversorgung bieten könnten. Rechte Narrative hätten der Studie zufolge dabei ein gutes Anschlusspotenzial.