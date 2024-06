Heiko Roßnagel vom Fraunhofer IAO verspricht: "Mit diesen Schulungen haben wir zum Ziel, relevante Mitarbeitende hinsichtlich des Faktors Mensch in der IT-Sicherheit zu qualifizieren, sodass diese ihr Unternehmen selbst gegen Cyberkriminalität fit machen und ihr Wissen im Unternehmen weitergeben können." Neben der Wissensvermittlung erheben die Wissenschaftler auch Daten über die Verhaltensweisen der Teilnehmenden, die neue, interaktive Lehr- und Lernformate befeuern sollen. "Damit erforschen wir ganzheitlich die Zukunft der Cybersicherheit und können demonstrieren, dass unsere Konzepte und Lernangebote in der Lage sind, die mit dem 'Faktor Mensch' verbundene Sicherheitsrisiken signifikant zu reduzieren", so Roßnagel.