Falls Sie jetzt immer noch keine Geschenke haben, kein Problem. Sie sind in bester Gesellschaft. Die Mehrheit der Deutschen besorgt die Geschenke erst im Dezember. Drei Prozent der Männer warten sogar bis ganz kurz davor und schlagen erst am 23. oder 24. Dezember zu. Das sagt zumindest die Statistik – und die ist eine ehrbare Wissenschaft. Und falls Sie noch keine Idee für ein Geschenk haben, dann können wir Ihnen helfen. MDR WISSEN hat in diesem Jahr seinen Adventskalender gefüllt mit Buchtipps aus der Wissenschaft. Die Empfehlungen stammen persönlich von den Kolleginnen und Kollegen der Redaktion, weshalb wir hoffen, viele Geschmäcker zu treffen.