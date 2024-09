Die Wissenschafts-Vereinigung "Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina" hat die Wirtschaftswissenschaftlerin Bettina Rockenbach zur neuen Präsidentin gewählt. Sie wird das Amt zum März kommenden Jahres antreten und dann für vier Jahre das Amt der Präsidentin ausüben. Ihre Tätigkeit in der Forschung wird sie für diese Zeit aussetzen, gab die Verhaltensökonomin bekannt. Sie ist die erste Frau an der Spitze der Wissenschaftsvereinigung in Halle. Bettina Rockenbach ist derzeit Professorin für Verhaltensökonomie an der Universität zu Köln und Senior Research Fellow am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Gemeinschaftsgütern in Bonn.