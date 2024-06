In elf Experimenten bei über 1.800 Probanden verglichen Forscher aus den USA nationale Statistiken mit den Antworten den Studienteilnehmer. Die Menschen überschätzten dabei den Prozentsatz von angehenden Krankenschwestern, Anwälten und Lehrern, die Zulassungsprüfungen bestehen, nachdem sie zuvor an dieser Hürde scheiterten, deutlich. "Die Menschen erwarten, dass Erfolg viel häufiger auf Misserfolg folgt, als dies tatsächlich der Fall ist", so die leitende Forscherin Lauren Eskreis-Winkler von der Northwestern University in Illinois. "Die Menschen gehen normalerweise davon aus, dass vergangenes Verhalten zukünftiges Verhalten vorhersagt, daher ist es überraschend, dass wir oft das Gegenteil glauben, wenn es um den Erfolg nach einem Misserfolg geht."