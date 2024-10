Neuer Science Cube bietet Wissenschaft zum Anfassen

Ein Forschungsschiff zum Mitmischen

Auf die "Make Science" kommen also tatsächlich Interessierte und erforschen zum Beispiel gemeinsam mit den Fachleuten das Wasser der Saale, so Bickmann. "Und die sehen dann: Aha, eigentlich will ich im Wasser der Saale schwimmen, wie es mein Recht ist als Bürger dieser Stadt, aber wenn ich da rein gehe, komme ich mit E-Coli-Darmbakterien wieder heraus." Es gehe also darum, Probleme zu erkennen, ihren Ursprung zu erkunden und herauszufinden, wie sie sich künftig verhindern lassen, erläutert Bickmann.

Das Schiff hat mobile Labore an Bord, mit denen Wasserproben entnommen und analysiert, Algen oder Fische untersucht werden können. Die Passagiere sind eingeladen, selbst mitzumachen – Wissenschaft zum Anfassen. Denn, so das Motto des zum Silbersalz-Festivals neu gegründeten Science Cube, der sich als Kompetenzzentrum für Wissenschaft versteht: Wissenschaft ist keine Blackbox. Und das Schiff ist sozusagen das Herzstück.

"Der Science Cube ist eigentlich ein Raum, der aufmacht für Wissenschaft", erklärt Ilka Bickmann. "Wissenschaft ist keine Blackbox ist unser neues Motto." In eine Blackbox ginge nämlich ein Impuls herein, dann wisse man aber gar nicht, was damit passsiert und am Ende komme irgendetwas heraus. Und so ähnlich funktioniere es ja auch mit der Wissenschaft, so Bickmann. "Wir sagen: Wie funktioniert eigentlich Wissenschaft? Wir zeigen die Leute, die Wissenschaft machen, zeigen die Methoden, wie sie das machen und ermöglichen zu verstehen, wie die Lösungen für unsere Welt entwickelt werden."

"Dinner for Zero" – ein klimaneutrales Kapitänsdinner

Das Kompetenzzentrum für Wissenschaft, der Science Cube, versucht, Technik und Wissenschaft verstehbar zu machen. Und nicht nur im Rahmen des Silbersalz-Festivals, sondern auch darüber hinaus. Wie etwa gelingen der Strukturwandel und die Transformation im mitteldeutschen Kohlerevier? Oder gibt es etwa klimaneutrales Essen? Ja, meint Ilka Bickmann. Und deshalb gibt es auch ein Kapitänsdinner der besonderen Art auf dem Schiff. Das "Dinner for Zero" sei eines der neuen Kommunikationsformate, das der Verein gemeinsam mit Organisationen entwickle, die im Strukturwandel aktiv seien.

"Wir machen ein Format, bei dem Menschen und Forschende an einen Tisch kommen. Wir essen zusammen, aber das Essen ist klimaneutral." Wie gut eine Speise fürs Klima ist, lasse sich mit der Klima-Teller-App herausfinden, so Bickmann. "Also, ich kann mein Essen scannen und dann kann ich sehen: Pommes sind nicht so gut. Das ist ein Klimakiller. Die haben unheimlich viele CO2-Äquivalente." Nehme man dagegen eine selbst geschnittene Kartoffel, ohne sie zu frittieren, sei der CO2-Ausstoß geringer. "Und so kann man eigentlich ganz viel Essen runterbrechen auf immer weniger CO2."