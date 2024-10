Die Rahmenbedingungen passen für Männer besser. Sie übernehmen oft weitaus weniger Sorge-Tätigkeiten und pendeln stattdessen viel häufiger. Dabei war ich eine Ausnahme. Und normal ist bis heute, dass Frauen die Sorgearbeit leisten, wenn sie Professorinnen sind. Wenn beide Partner Professoren sind, gibt es zwar im Vergleich zum Durchschnitt eine gerechtere Verteilung von Sorgearbeit und Erwerbstätigkeit. Aber die Mobilitätsspielräume von Männern sind besser. Und in vielen Disziplinen sind auch die Wahrscheinlichkeiten viel höher, dass sie hohe Positionen angeboten bekommen. Gerade durfte ich einen Vortrag an einer großen universitätsmedizinischen Einrichtung halten. In dem Bereich ist die Lücke eklatant, wie der Leopoldina Bericht über Frauen in der Wissenschaft zeigt. In keinem Wissenschaftsbereich sind so wenige Frauen in Führungspositionen vertreten, wie in der Medizin. Der Frauenanteil unter den Studierenden dagegen beträgt an die 70 Prozent. Das wirft große Fragezeichen auf. Da müssen wir entschiedener vorgehen. Ich denke an Kaskadenmodelle, wo die nächsthöheren Stufen die Verhältnisse darunter repräsentieren müssen. Sind 70 Prozent der Studierenden Frauen, dann sollten mindestens 65 Prozent der Fachärzte Frauen sein und so weiter. Diese Regelungen gibt es zwar schon, aber sie werden nicht nachgehalten. Das müsste sich auch in den Zuweisungen an Unterstützungsgeldern abbilden.