Knapp 160 Schülerinnen und Schüler haben Platz genommen im großen Saal der Leopoldina, der in Halle ansässigen Nationalen Akademie der Wissenschaften. Stimmen murmeln durcheinander, die Aufstellung der Stuhlreihen irritiert die Jugendlichen. Statt auf die große Bühne ausgerichtet zu sein, stehen die Stuhlreihen parallel zu den Längswänden und zeigen in Richtung Raummitte. Grund ist die Art der Veranstaltung: Schülerkino mit Unterhausdebatte heißt das Format, mit dem das diesjährige Silbersalz-Festival begann, das am 30. Oktober offiziell eröffnet wird.

Vor einer Toten haben sich Fotografen aufgereiht

"An the King said, what a fantsastic machine" ist der Name des Films: Eine Geschichte der visuellen Medien, von der ersten Fotografie bis hin zur Allgegenwart von Kameras im Zeitalter von Social Media. Eine Doku, die Schockmomente bereithält. Zum Beispiel, wenn sie zeigt, dass jede Geschichte eine Frage der Perspektive ist. "Die Geschichte mit dem Mädchen aus Haiti hat mich voll berührt", erzählt eine Schülerin in der Pause.