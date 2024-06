Eine neue Forschungsstelle an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) untersucht rechtliche Grundlagen für nachhaltiges Wirtschaften. Wie die Universität am Mittwoch (05. Juni 2024) in Halle mitteilte, wird die Einrichtung am 13. und 14. Juni mit einer zweitägigen Festveranstaltung eröffnet. Die Forschungsstelle werde sich etwa mit den Auswirkungen des europäischen Lieferkettengesetzes auf deutsche Unternehmen, mit der Ökodesign-Verordnung oder über die EU-Richtlinie zur Berichterstattung über Nachhaltigkeit befassen, hieß es.