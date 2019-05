6. Alle Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen sind biologisch abbaubar

Die Tatsache, dass ein alternativer Kunststoff aus einem nachwachsenden Rohstoff hergestellt wurde, ist per se keine Garantie dafür, dass er schnell und unkompliziert abbaubar ist. Abhängig ist das immer von der Beschaffenheit und davon, welche Stoffe beigemischt sind.

7. Hinweis "abbaubar" garantiert Umweltfreundlichkeit

Leider nicht. Dieses Attribut bedeutet nur, dass die Möglichkeit besteht, dass das Material abgebaut werden kann - abhängig von den Umständen. Eine Mülltüte aus Mais verrottet ganz gut in einer industriellen Kompostieranlage bei ca. 60 Grad Celsius. Im Meer hingegen verrottet sie nicht.

Das Wörtchen ‚bar‘ heißt hier: theoretisch ist das möglich. Also ein Kind ist erziehbar. Ob es denn erzogen ist, das wollen wir mal gucken. Mario Pellin, Kurator

Die Ausstellung "Bio, Kunststoff - oder beides?" in Halle präsentiert alle bekannten Bioplastiksorten, die derzeit auf dem Markt sind: Vom Wegwerfgeschirr aus Stärke, über Bio-Styropor bis hin zu Knöpfen aus Milchprotein. - alle aufgelistet mit ihren Vor- und Nachteilen.

Nicht nur meckern, auch machen

So könnte man beschreiben, wie sich die Studenten der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle an der Ausstellung beteiligen. In der Fachrichtung Industriedesign zum Beispiel haben sie unter anderem ein unscheinbares Spray entwickelt. Es besteht aus einem Abfallprodukt, der Eimembran. Sprüht man es auf ein Gemüse, bildet sich eine Schutzschicht, die eines Tages die Plastikfolie ersetzen könnte.

Ein ganz anderes Konzept verfolgt eine Studentin mit einer Zahnbürste, die aus reinem Polyamid besteht. Ein Kunststoff ganz im herkömmlichen Sinne, in der Herstellung also nicht "Bio". Ihr Vorteil aber ist: Weil sie nur aus einem einzigen Stoff besteht, kann sie vollständig recycelt werden. Und so geht nachhaltiges Plastik dann auch ganz ohne Bio.