Dem Dorsch hat die zunehmende Sauerstoffarmut der Ostsee bereits den Garaus gemacht. Vor zwei Jahren brachen die Bestände komplett zusammen. Anderen Fischarten droht das gleiche Schicksal. Ein maßgeblicher Grund für den sinkenden Sauerstoffanteil im Ostseewasser sind regelmäßige Cyanobakterien-Blüten im Hochsommer – umgangssprachlich Blaualgen-Blüten genannt.

Giftstoff-Produktion und Stickstoff-Bindung

Cyanobakterien können Giftstoffe produzieren. Vor allem aber binden sie in erheblichem Maße Stickstoff aus der Luft. Bis zu 40 Prozent der Gesamtstickstoffbelastung der Ostsee gehen auf das Konto dieser "atmosphärischen Stickstofffixierung". Die Produktion organischen Materials - durch die Überdüngung der Ostsee ohnehin schon erhöht - wird dadurch noch zusätzlich verstärkt. Sinken schließlich diese großen Nährstoffmengen nach ihrem Absterben auf den Meeresboden, werden sie dort von Bakterien zersetzt, die dafür große Mengen Sauerstoff verbrauchen. Es ist ein Teufelskreis. "Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cyanobakterien ein bereits überdüngtes Ökosystem mit Nährstoffen anreichern und dadurch die Wasserqualität verschlechtern", beschreiben Dr. Ulrike Löptien und Dr. Heiner Dietze von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel das Problem.

Ursprung in der offenen Ostsee

Ulrike Löptien und Heiner Dietze nutzen hochaufgelöste Modellergebnisse, Satellitendaten und Nährstoffmessungen in Wasserproben zur Vorhersage von Blaualgenblüten in der Ostsee. Bildrechte: Ulrike Löptien, Uni Kiel Bislang wurde in der Forschung meist angenommen, dass die Blaualgen-Blüten ihren Ursprung in den küstennahmen Gebieten der Ostsee haben. Doch das war offenbar eine Fehlannahme, wie die beiden Archäoinformatiker Löptien und Dietze in einer kürzlich in dem Fachjournal "Nature Scientific Reports" erschienenen Studie zur "Rückverfolgung von Cyanobakterien-Blüten in der Ostsee" nachweisen konnten. Ihren Forschungen zufolge entstehen die ausgedehnten Blaualgen-Blüten nämlich nicht in küstennahen Gebieten, sondern in der offenen Ostsee.

Strömungsmodelle, Satelittenbilder und Wasserproben

Für ihre Studie führten die Kieler Forscher erstmals hochaufgelöste Modelle von Meeresströmungen in der Ostsee mit Satellitendaten und Nährstoffmessungen in Wasserproben zusammen. "Mithilfe von hochaufgelösten simulierten Strömungen konnten wir die Bedingungen, die zu Blüten führen, im Detail analysieren", erklärt Erstautorin Löptien. Dadurch ließ sich der Ursprung der Blüten zurückverfolgen und ableiten, welche Parameter für die Entstehung einer Blüte relevant sind. "Es ist überraschend, dass die Ergebnisse so eindeutig darauf hinweisen, dass sich die Blüten in der offenen Ostsee bilden", so Löptien weiter.

"Komplexe Wechselwirkungen" statt einfacher Zusammenhänge

Entfernung zur Küste einziger Unterschied