Der neue Blaue Engel für Software wurde Ende 2019 auf dem alljährlichen Kongress des Chaos Computer Clubs in Leipzig erstmals einer großen Öffentlichkeit vorgestellt. Warum wird der "Umweltengel" jetzt auch an Programme vergeben, die eigentlich immateriell sind und nur aus Nullen und Einsen bestehen? Stefan Naumann, Professor für Informatik am Umweltcampus Birkenfeld, verdeutlicht: Letztlich verbraucht die Hardware die Energie, Prozessor und der Speicher. Aber dafür, dass diese Energie verbraucht wird, sorgt die Software. Und an der Stelle kann man ansetzen, meint der Wissenschaftler: