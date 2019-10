Die Bleichlochtalsperre in Thüringen - eine der größten Talsperren Deutschlands

Die Bleichlochtalsperre in Thüringen - eine der größten Talsperren Deutschlands

MDR Wissen unterwegs In den Katakomben der Bleilochtalsperre

Die Bleilochtalsperre bei Schleiz hat nicht nur das größte Oberbecken Deutschlands. Sie ist auch beliebt bei Wanderern und Wassersportlern. Doch kaum einer weiß, wie es in ihrem Inneren aussieht. Karsten Möbius durfte in fachkundiger Begleitung in die Katakomben der Staumauer steigen und hat von dort seltene Einblicke mitgebracht.