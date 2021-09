Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, und ein verregneter Sommer gleicht die Schäden aus drei extrem trockenen Jahren noch nicht aus. Aber wie ist das mit den Schädlingen im Wald, den Borkenkäfern? Konnten die Bäume dank viel Niederschlag wieder Kraft tanken gegen diese Lästlinge? Nicht, wenn man sich die Zahlen anschaut, die der ThüringenForst jetzt vorgelegt hat. Allein im August 2021 hat der Fichtenborkenkäfer im Freistaat 568.000 Festmeter Holz befallen, zwar 20.000 Festmeter weniger als im August 2020. Aber ist das schon ein Hinweis darauf, dass sich Wälder und Bäume von den Hitzesommern 2018, 2019 und 2020 erholen konnten? Nicht für Volker Gebhardt, Vorstand der Landesforstanstalt ThüringenForst. Er erwartet bis zum Jahresende eine durch den Borkenkäfer verursachte Gesamtschadholzmenge in der Fichte von etwa vier Millionen Festmetern. Zum Vergleich: 2020 waren es 3,5 Millionen Festmeter. Die für 2021 erwartete Menge wäre die höchste jemals erfasste Fichtenschadholzmenge im Freistaat, sagt der Forstexperte. Das Feinwurzelwerk mancher Baumarten brauche zudem verschieden lang, um sich zu erneuern.

Ips typhographus: Klein aber extrem effektiv beim Schaden anrichten

Obwohl sie so klein sind, schaffen es diese Käfer, ganze Fichtenwälder zum Absterben zu bringen. Sie greifen auch gesunde Bäume an, Trockenheit und extreme Temperaturen spielen ihnen dabei nur in die Karten. Aber warum ist eigentlich noch ein Kraut gewachsen gegen schädliche Winzlinge wie Buchdrucker? Die Wissenschaft hat Lästlinge wie Ips typographus, der Buchdrucker, längst im Visier. Seine Verbündeten sind bekannt, Bakterien im Darm und Pilzsporen auf dem Körper. Sie unterstützen die Käfer dabei, die Verteidigungsstrategien der Bäume zu knacken. Forscher am Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie in Jena sind diesen heimlichen Helfern auf der Spur.

Wie Bakterien und Pilze Borkenkäfer helfen

Im Labor wird analysiert, wie die Käfer die giftigen Harz-Inhaltsstoffe neutralisieren. Dazu werden die Käfer auf Baumstammstücken gezüchtet. Ana Patricia Quintana Banos vom Max-Planck-Institut für Chemische Ökologie in Jena untersucht einzelne Käfer dann in speziell präparierten Glaskammern mit Fichtenborke, wenn Weibchen dazu gesetzt werden. Sie will herausfinden, ob sich die Bakterien im Darm in den verschiedenen Entwicklungsphasen unterscheiden: vom Ei über die Larve zum erwachsenen Käfer - und wie sie von einem Stadium zum anderen übertragen werden.

Eine Kernfrage dabei: Gibt es einen Bakterien-Übertragungsweg vom Weibchen auf die Eier? Denn nach der Ablage hat Frau Borkenkäfer keinen Kontakt mehr zu den Larven und den frischgeschlüpften Käfern. Forscherin Quintana Banos weiß inzwischen, dass die Eier auf spezielle Weise "verpackt" werden. Was diese Verpackung für Bakterien in sich trägt, ist bislang aber noch nicht klar.

Was sich vom Fichtenrüsselkäfer über den Borkenkäfer lernen lässt

Auch der Fichtenrüsselkäfer, der größer ist als der Borkenkäfer, aber das gleiche frisst, hat ebenfalls Bakterien im Darm. Von ihm lassen sich Rückschlüsse auf den Borkenkäfer und seine Bakterien ziehen. Das Forschungsteam um Ana Patricia Quintana Banos vermutet, dass die Darmbakterien beiden Käfern dabei helfen, die giftigen Pflanzenstoffe abzubauen, durch die sich die Bäume schützen. Werden die Käfer nämlich mit Antibiotika behandelt, sterben die Darmbakterien und können die giftigen Harz-Inhaltsstoffe nicht mehr neutralisieren. Anhand von Futter-Experimenten wird getestet, wie die Käfer auf verschiedene Abwehrstoffe im Harz und auf Antibiotika-Gaben reagieren. Die anschließende Kot-Analyse zeigt, wie sich die Abwehrstoffe abgebaut haben und welchen Effekt sie im Körper der Insekten hatten.

Wie Pilze und Borkenkäfer zusammenarbeiten