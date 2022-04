In Deutschland wachsen mehr als Dreiviertel der Kinder mit Geschwistern auf. 2021 waren es laut aktuellen Zahlen des Statistischem Bundesamtes 75,4 Prozent der unter 18-Jährigen und damit ähnlich viele wie bereits seit 20 Jahren. Der Alltag mit Geschwistern ist ein Wechselbad der Gefühle. Von inniger Liebe und ausgelassener Fröhlichkeit über erbitterten Streit und taktischen Konkurrenzkampf ist meist alles dabei. Dennoch möchten laut einer Umfrage nur drei Prozent der Erwachsenen ein Einzelkind sein und 52 Prozent gaben an, ihren Bruder oder ihre Schwester zu lieben, 42 Prozent, gern mit ihnen zu teilen. Was uns derart miteinander verbindet ist, dass wir als Kinder mit unseren Geschwistern die meiste Zeit verbringen, dass wir Erlebnisse miteinander teilen.

Aber zurück zu uns, wo das Miteinander zwischen Liebe und Konkurrenz uns auch hilft, soziales Verhalten zu trainieren. Kann ich Nähe genießen? Wie gehe ich mit Ablehnung und Konflikten um? Wie funktioniert Versöhnung? Der Schatz an Gefühlen, Denkmustern und Handlungsstrategien, den wir mit Geschwistern entwickeln, werde zum Grundmuster für den Umgang mit der Welt, schreibt der Schweizer Psychologe Jürg Frick in einem seiner Bücher über Geschwisterbeziehungen.

Ob sich Kinder je nach Platz in der Geschwisterreihenfolge unterschiedlich entwickeln, das interessierte schon Sigmund Freud und seine Kollegen vor 100 Jahren. Auch sie kamen in ihren Überlegungen zu keinem einhelligen Ergebnis und so ist es bis heute geblieben. Sind Erstgeborene schlauer, Sandwichkinder in der Mitte durchsetzungsfähiger und Letztgeborene draufgängerischer? Diese Fragen lassen sich vielleicht statistisch beantworten. Aber im Hinblick auf die Ursachen für mögliche Unterschiede können auch die Wissenschaftler nur mutmaßen. Zu viele Faktoren spielen eine Rolle: mit welchen genetischen Voraussetzungen wir ausgestattet sind, wie wir aufwachsen, wie uns unser Umfeld prägt.