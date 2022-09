Marco Tedesco ist Glaziologe, ein Wissenschaftler, der sich mit allem rund um Schnee und Eis beschäftigt. In diesem Buch nimmt er Leserinnen und Leser mit in seine Welt, ins "ewige" Eis der Arktis, genauer gesagt auf den grönländischen Eisschild. In dieser "freundlichen Einöde" – wie er das Gebiet nennt – ist er mit seinem Team unterwegs um herauszufinden, wie ewig das Eis dort wirklich noch ist.

Endlose Landschaften Bildrechte: Marco Tedesco / Verlag C.H.Beck

Die Geschichte beginnt am frühen Morgen, als die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler langsam in den Tag starten, der, trotz der Sonne, die im Sommer 24 Stunden lang scheint, eisig ist. Zunächst beschreibt Tedesco einen gewöhnlichen Vormittag in dieser unwirtlichen Umgebung. Später stellt sich heraus, dass dieser Tag ein besonderer werden wird. Für den Nachmittag plant das Team die Untersuchung eines Gletschersees: Dieser ist von wissenschaftlichem Interesse, weil er viel über das Abtauen der grönländischen Gletscher erzählen kann. Die Forscherinnen und Forscher bringen im See Sensoren aus. Als sie ins Lager zurückkehren, verschwindet der See plötzlich.

Eine Landschaft verändert sich Bildrechte: Marco Tedesco / Verlag C.H.Beck

Natürlich erfahren die Leserinnen und Leser im weiteren Verlauf der Geschichte, was mit dem Gletschersee passiert ist. Sie begleiten die überraschten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weiter durch den Tag bis in den sonnigen Abend hinein.

"Der schmelzende Kontinent" ist ein Expeditionsbericht, der Leserinnen und Leser an einen Ort entführt, an den sie ansonsten vermutlich niemals gelangen können. Tedesco beschreibt die grönländische Umgebung so intensiv, dass man beim Lesen die Kälte spüren, das Knacken der Eisflächen hören und das Gletscherwasser sehen kann.

Blick aus dem Zelt vor dem Schlafengehen Bildrechte: Marco Tedesco / Verlag C.H.Beck

Diese fast sinnliche Sprache, die eher an philosophische Gedanken als an einen Reisebericht erinnert, macht den Tag in der Arktis intensiv erlebbar. Marco Tedesco lässt dazu noch einen tiefen Einblick in seine persönlichen Gedanken und Gefühle zu. Wenn er zum Beispiel an seine beiden Töchter mit den Worten schreibt: "Alles ist reicher, alles ist wunderbar, seitdem ihr auf die Welt gekommen seid", spürt man, dass dort nicht der Wissenschaftler, sondern der Mensch Tedesco schreibt. So ist dieses Buch für all Jene geschrieben, die sich – neben der Wissenschaft – auch an persönlichen Geschichten und schöner Sprache erfreuen.

Unsere Buchempfehlung zur Zukunft der Arktis Bildrechte: Verlag C.H.Beck Die Daten zum Buch Marco Tedesco mit Alberto Flores D'Arcais: Der schmelzende Kontinent. Eine Reise durch die Arktis und ihre bedrohten Lebensräume. Aus dem Italienischen von Enrico Heinemann. Verlag C.H.Beck 2022, 158 Seiten, 20 € (als eBook 14,99 €), ISBN 978-3-406-79187-1

Der Glaziologe Marco Tedesco stammt aus Italien. Nach einigen Jahren als Wissenschaftler bei der NASA forscht er mittlerweile über die Eigenschaften der Eisschildoberfläche an der Columbia University. Dort hat er auch eine Professur. Schreiben scheint zu seinen Leidenschaften zu gehören, denn er verfasst auch eine regelmäßige Kolumne für die italienische Zeitung "La Repubblica". Durch seine Forschungsarbeit reist er immer wieder an die entlegensten Orte der Erde.

Gefährdete Schönheit Bildrechte: Marco Tedesco / Verlag C.H.Beck

Die Arktis schmilzt und zwar schnell! Das macht Marco Tedesco mit seinem Buch nochmal klar. Auf den 157 Seiten erfahren die Leserinnen und Leser zudem, dass der schmelzende Kontinent nicht nur fürs Klima gebraucht wird, sondern auch, weil wir ansonsten einen Ort unbeschreiblicher Schönheit verlieren werden.

Für mich ist klar: Ich will irgendwann in meinem Leben für einige Zeit dorthin.