Ob Sie, ob ich, ob unsere Haustiere, ja sogar die Erde, die Planeten und Sterne in unserem Universum – sie alle bestehen aus sichtbarer Materie. Doch all das, was leuchtet und was wir messen können, macht je nach Ansatz nur etwa 15 Prozent des gesamten Kosmos aus. Fünf Prozent davon sind leuchtende Materie, zehn Prozent sind heißes Gas. Die anderen 85 Prozent bestehen aus Materie, die wir eigentlich gar nicht verstehen. Trotzdem wissen wir nach jahrelanger Forschung recht viel über diese "Dunkle Materie". Und genau um dieses Mysterium geht es in "Dunkle Materie. Das große Rätsel der Kosmologie".