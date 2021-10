Dieses Buch setzt eine prägnante Überschrift voran: es soll um "Extremes Wetter" gehen. Leserinnen und Leser erwarten allerdings in erster Linie beeindruckende Fotos von verschiedensten Naturphänomenen. Ergänzt werden die Aufnahmen durch kurze, erklärende Textpassagen. Der Autor Martin Hedberg behandelt neben Wolken, Polarlichtern, Gletschern und Föhnwinden auch solche Wetterereignisse, deren Auswirkungen auf uns als "extrem" bezeichnet werden können, so passt der Titel schließlich zum Inhalt des Buchs.

Hurrikan Florence, aus dem All aufgenommen Bildrechte: teNeues Verlag

Hedberg gelingt eine gekonnte Kombination aus Bildern und Texten. Der Autor vermittelt Wissenswertes, ohne dabei zu tief in die Materie einzutauchen oder gar mit unverständlichen Begriffen um sich zu werfen. Neben der Aufnahme des Hurrikans Florence, fotografiert aus der Raumstation ISS, erzählt der Begleittext zum Beispiel, dass "Wirbelstürme über dem Atlantik als Hurrikan und in Asien als Taifun bezeichnet werden". Was solche Wirbelstürme anrichten können, sieht man gleich auf der nächsten Seite.