Es sind uralte Fragen, derer sich Bienenforscher Jürgen Tautz in seinem Buch "Die Sprache der Bienen" annimmt, darunter auch das Phänomen des Schwänzeltanzes: Wie findet die Biene die Blume? Wie informiert sie ihre Sippschaft? Und wo macht sie das, im Bienenstock oder im Flug oder draußen auf der Wiese? Bienenexperte Jürgen Tautz nimmt uns mit in die Geschichte und die Welt der Bienen-Forschung und seziert die letzten 100 Jahre Kommunikationsforschung an Bienen. Zentrale Frage dabei: Sind Bienen genau wie Menschen in der Lage, über einen Sachverhalt zu "sprechen", der räumlich und zeitlich entfernt ist? Und welche Rolle hat dabei der Schwänzeltanz?

Wie eine Bienentänzerin lotst uns Autor Jürgen Tautz durch ein wabenartiges Labyrinth aus Fragen, Forschungsarbeiten, Deutungen und Debatten der letzten 100 Jahre über das Verhalten der Bienen. Sein Lockstoff für die Lesenden: Antworten auf all die Fragen, die uns durch den Kopf schwirren, wenn wir im Sommer an einem Lavendelstrauch sitzen oder unter einer blühenden Prachtspiere, und uns vom Anblick und emsigen Brummen der Bienen hypnotisieren lassen. Woher wissen die Bienen, dass im Garten die Nektar-Saison eröffnet ist? Welche der Bienen hat der Sippschaft den Weg gewiesen und ihnen gesteckt, dass und was es hier jetzt zu holen gibt? Und wie finden sie zurück, wie orientieren sich Bienen, wie finden sie in einem Wald exakt den richtigen Baum mit ihrem Bienenstock wieder? Haben Bienen Landkarten im Kopf?

Diese Fragen greift Tautz auf und beschreibt, was bereits erforscht ist und was nicht. Dazu gibt es wunderbar klar fotografierte Details des Bienenkörpers wie die Nasanov-Drüse – eine gut sichtbare Drüse im Hinterleib, die Pheromone, also Duftstoffe ausstößt, um Nestgenossinnen anzulocken. Könnte man die auch in Natur sehen, fragt man sich unweigerlich, wenn die Biene bei der Arbeit ist, und schon tauscht man das Buch gegen den blühenden Salbeistrauch und hält so lange still, bis einen die Bienen ignorieren und man den Bienen ungeniert aufs Hinterteil gucken kann – auf der Suche nach der Nasanovdrüse, über die es verblüffenderweise bis heute keine einzige Forschungsarbeit gibt. Obwohl sie offenbar eine wichtige Rolle in der Bienenkommunikation spielt. Versuchsbeschreibungen zeigen anschaulich, was für eine Mammutaufgabe die Erforschung der Bienensprache ist und welche Quantensprünge zwischen den Forschungsanfängen mit Beobachtungen und den heutigen Mitteln liegen, wenn Flugspuren und Muster per Radarverfolgung analysiert werden.