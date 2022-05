Der Titel trifft es auf den Punkt, es geht um Rohstoffe. "Darüber habe ich in letzter Zeit zu viel gehört", denke ich: Eine Fehleinschätzung, denn dieses Buch liefert einen wirklich umfassenden Überblick zum Thema.

Ich erfahre zunächst, was Rohstoffe sind und werde gleich zu Beginn mit einer unbequemen Tatsache konfrontiert: "Ich nutze zu viele Ressourcen!" Rund 44 Kilo verbraucht der Durchschnittsdeutsche täglich!

Dann erfahre ich, dass in einer 100-Quadratmeterwohnung rund 7.500 Kilo Metall verbaut sind. Mit dieser Information geht man ganz anders vom Wohnzimmer in die Küche. (Schauen Sie sich zu Hause einfach mal um!)

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hören wir quasi täglich von Rohstoffknappheit, Abhängigkeit und Gefahr für unser bisheriges Leben. Es ist also durchaus ein aktuelles Thema, mit dem sich das Buch auseinandersetzt. Eine schiere Datenflut wird ausgewertet und mit großer Liebe zum Detail graphisch aufbereitet. Ich erfreue mich auf jeder neuen Seite an tollen Bild-Ideen und lerne mehr und mehr über die Rohstoffe unseres Planeten dazu. Vieles wusste ich schlicht noch nicht: Zum Beispiel, dass in Deutschland schon vor der Rohstoffgewinnung feststehen muss, wie die Landschaft nach dem Bergbau aussehen soll.