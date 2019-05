Es gibt Täter und Opfer. Auf der einen Seite der vermeintlich Stärkere, dem es Freude bereitet einen Mitschüler zu schikanieren. Auf der anderen Seite ein Mensch mit scheinbar ganz anderen Gefühlen, der Schwächere, der sich nicht wehren kann. Dabei geht es um kleine Sticheleien, "Wie sieht du denn aus!" "Was hast du denn für Klamotten!", "Hast wohl kein Geld!". Oder auch ständig wiederholte Beleidigungen, "Du Schwuchtel", "Du Spast", "Du Opfer". Was die Schüler hier beschreiben, wird nicht Mobbing genannt, sondern Bullying. Bullying beinhaltet neben Aggression auch psychische, verbale Verletzungen und ist an sich weiter gefasst als "Ausgrenzen". Schikanieren wäre ein guter deutscher Begriff, meint Bildungsforscherin Frau Professor Anett Wolgast vom pädagogischen Institut an der Universität in Halle: