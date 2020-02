Der Cannabis-Konsum hat der Studie zufolge offenbar einen generellen Einfluss auf das Gedächtnis. Er sorge für eine Vielzahl von Erinnerungsfehlern aller Art. Berauschte Personen hätten demzufolge ein höheres Risiko "alle Arten von Gedächtnisfehlern" zu bilden, was vor allem in Verhör-Situationen problematisch sei. Warum Cannabis diesen Effekt auf unser Gedächtnis hat, konnten die Forscher in ihrer Studie allerdings nicht klären.

Der Psychopharmakologe und Erstautor Kloft will jetzt weiter daran forschen, was diese falschen Erinnerungen im Kontext von Polizeibefragungen bedeuten: Steigt bei bekifften Verdächtigen die Wahrscheinlichkeit, dass sie Verbrechen "gestehen", die sie nie begangen haben? Insbesondere suggestive Polizeibefragungen könnten dazu führen, dass Verdächtige wirklich von ihren vermeintlichen Taten und der Schuld überzeugt würden.

Falsche Geständnisse sind ein Hauptgrund für unrechtmäßige Verurteilungen und wir können nicht ausschließen, dass der Einfluss von Drogen die Wahrscheinlichkeit, dass ein falsches Geständnis abgelegt wird, erheblich steigert. Lilian Kloft, Universität Maastricht

War jemand "breit" als etwas passiert ist? Dann ist es vielleicht nie (so) passiert! Bildrechte: Colourbox.de

Kiffen für die Wissenschaft

Für ihre Untersuchung hat das Forschungsteam drei Experimente durchgeführt, für die die Probanden natürlich Cannabis konsumieren mussten. Die 64 Gelegenheits-Kiffer haben mithilfe eines sogenannten Vaporizers - also einem Verdampfer - Marihuana oder ein Placebo konsumiert.

Cannabis war für die Probanden nicht neu. Bildrechte: dpa Es ist aber offenbar egal, wie das Cannabis konsumiert werde, so Erstautor Kloft. In allen Experimenten sei das Erinnerungsvermögen direkt nach dem Konsum und mit einer Woche Abstand gemessen worden. Im ersten Experiment ging es um die "spontanen" falschen Erinnerungen: Die Probanden sollten sich eine Liste mit Wörtern merken und sich aktiv an sie erinnern. Als ihnen danach eine zweite Liste gezeigt wurde, auf der zu den alten einige neue Worte standen, behaupteten die bekifften Probanden häufiger, dass die neuen Worte schon auf der ersten Liste gestanden hätten.