Der Chemienobelpreis geht in diesem Jahr an zwei Frauen, die die Gentechnik revolutioniert haben. Emmanuelle Charpentier (Frankreich) und Jennifer A. Doudna (USA) haben erforscht, wie sich Bakterien genetisch gegen Virusinfektionen wehren. Dabei entdeckten sie ein Enzym, Crispr-Cas9, mit dem sich DNA und einzelne Gene darin gezielt verändern lassen - und zwar praktisch in allen Organismen der Welt.

Emmanuelle Charpentier und Jennifer A. Doudna wurden bereits 2017 mit dem Japan-Preis ausgezeichnet. Bildrechte: imago images / Kyodo News

Mit Hilfe der Genschere können ganz bestimmte Stellen im Genom angesteuert und editiert werden. Bakterien bekämpfen auf diese Weise Viren. Bei Menschen können damit aber auch genetische Krankheiten geheilt oder theoretisch auch Babys genetisch optimiert werden. Bakterien lassen sich ebenso beliebig verändern wie Pflanzen oder Tiere. So wurden Mini-Schweine gezüchtet, Rinder ohne Hörner, resistenter Weizen und mit Vitaminen angereicherte Orangen. Diese Möglichkeiten haben die Forschung in Euphorie versetzt, aber auch viel Kritik und Bedenken hervorgerufen. Die Technik gilt als so leicht handhabbar, so dass sich bereits selbst ernannte "Bio-Hacker" zu Wort gemeldet haben und sich selbst genetisch optimieren wollen.