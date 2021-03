Papierlautsprecherbahnen für Museen, Werbung und Industrie 4.0

Die langen und leichten Papierlautsprecherbahnen können nach Angaben der Forschenden künftig gut in Museen, in der Werbung und auch der Industrie 4.0 verwendet werden. "So sind nun günstige Infotainment-Lösungen möglich", sagte Projektleiter Schmidt. In öffentlichen Gebäuden sei eine sehr homogene Beschallung langer Strecken wie Korridore vorstellbar. "Doch auch die Prozesstechnik selbst wird vielleicht für andere Bereiche interessant, zum Beispiel für die Fertigung von Inline-Messsystemen der Industrie 4.0.“

Dr. Georg C. Schmidt prüft an einer Rolle-zu-Rolle-Druckmaschine die vollständig gedruckte Papierlautsprecherbahn. Bildrechte: Jacob Müller

Von der Einzelbogenfertigung zum Rolle-zu-Rolle-Druck

Bislang wurden die klangvollen Papierlautsprecher aus Chemnitz halbautomatisch auf einzelnen Bögen hergestellt. Dabei bedrucken die Forschenden die Papier- oder auch Folienbögen mit zwei Schichten eines leitfähigen organischen Polymers als Elektroden. Dazwischen kommt eine piezoelektrische Schicht als aktives Element, was das Papier oder die Folie in Schwingungen versetzt. Laut und deutlich wird durch die Luftverdrängung der Sound erzeugt. Beide Seiten des Lautsprecherpapiers lassen sich farbig bedrucken. Weil die Herstellung nur in einzelnen Bögen in begrenzten Formaten möglich und damit die Effizienz des relativ langsamen Herstellungsverfahrens sehr gering war, suchten die Chemnitzer Forscher seit 2017 einen Weg hin zur kostengünstigen Massenproduktion.

Die nahezu unsichtbar in die Papierbahn eingebetteten gedruckten Lautsprecher sind nur im starken Gegenlicht zu erkennen. Bildrechte: Jacob Müller

Lautsprecher von der Papierrolle

Das ist jetzt gelungen. Das Lautsprecherpapier kann jetzt auf meterlanges Papier von der Rolle gedruckt werden. Damit sei das Potenzial des Lautsprecherpapiers laut TU Chemnitz auf viele weitere Anwendungsbereiche ausgeweitet worden. "Forscherinnen und Forscher aus der Printmedientechnik, der Chemie, Physik, Akustik, Elektrotechnik und Wirtschaft, die aus sechs Nationen stammen, entwickelten eine kontinuierliche, hochproduktive und sichere Rollenproduktion von Lautsprecherbahnen“, erklärte Projektleiter Georg C. Schmidt. Man habe dafür nicht nur das Rolle-zu-Rolle(R2R)-Druckverfahren genutzt, sondern auch für weitere Prozessschritte Inline-Technologien entwickelt, etwa die Laminierung funktionaler Schichten. "So kann Elektronik in das Papier eingebettet werden – unsichtbar und geschützt“, sagt Schmidt. Die Projektergebnisse wurden in der Fachzeitschrift "Advanced Materials" publiziert.

"T-Book" –Bildband mit gedruckter Elektronik erhielt mehrere Auszeichnungen