Diese tausenden Stunden an Videomaterial müssen ausgewertet werden, aber das ist eine Aufgabe, die die Forscher überfordert. Deshalb sind sie auf die Hilfe von uns allen angewiesen: Auf der Internet-Plattform "ChimpandSee" können Interessierte sich anmelden und im Rahmen des "Pan African Programme: The Cultured Chimpanzee (PanAf)" kurze Videoclips anschauen, einordnen und diskutieren. Tausende Hobby-Forscher machen schon mit. Doch damit es noch mehr werden, wurde das Online-Portal jetzt extra überarbeitet und neu gestaltet . Etwa 40.000 Videos von zwei neuen Forschungsstätten sind dabei neu hochgeladen worden.

Ab und zu tappt auch mal ein Elefant in die Kamerafalle. Bildrechte: Chimp&See

Die Forscher trauen ihren Online-Assitenten einiges zu: Wer mitmacht, soll nicht nur Auskunft darüber geben, welche Tierarten auf dem Video zu sehen sind, sondern auch darüber, wie viele Tiere es sind und wie sie sich verhalten. Bei Schimpansen können die Hobby-Forscher sogar bestimmte Individuen identifizieren.



All diese Daten helfen den Forschern dabei zu bestimmen, wie die Arten sich über ihren Lebensraum verteilen und miteinander interagieren, so die Primatologen. So kann jeder dabei helfen an Themengebieten wie Ökologie oder Evolution mitzuforschen - aber vor allem auch im Bereich des Naturschutzes. Und wer ein paar der Videos gesehen hat, wird fast sicher fasziniert sein von der vielfältigen Tierwelt der afrikanischen Urwälder.