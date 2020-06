Haptik-Forschung in Coronazeiten Warum wir die Finger nicht vom Gesicht bekommen, obwohl wir es sollten

Wir sollen uns in diesen Tagen so wenig wie möglich, am besten gar nicht, ins Gesicht fassen. Das würde die Gefahr verringern, sich mit dem neuen Coronavirus zu infizieren. Doch Haptik-Forscher Martin Grunwald zeigt in einer Studie: Das geht gar nicht. Jeder Mensch fasst sich jeden Tag unbewusst bis zu 800 Mal ins Gesicht, und meist, ohne es zu bemerken. Grunwald sagt sogar, diese Selbstberührungen sind wichtig und wenn wir sie unterdrücken, schadet uns das. Aber warum eigentlich?