Die Hochschule in Hannover ist nicht das einzige Forschungsinstitut, das diesen Ansatz verfolgt. Auch in Großbritannien, Finnland und den USA werden Hunde darauf trainiert, Sars-CoV-2-Infektionen zu erschnüffeln, und zwar nicht nur im Speichel, sondern auch im Urin oder Schweiß. Bis die Hunde tatsächlich als Corona-Detektoren eingesetzt werden können, muss noch einiges geklärt werden, sagt Doktorandin Paula Jendry, die das Projekt begleitet. Im Training wurde mit Speichelproben gearbeitet, in denen die Viren unschädlich gemacht wurden. Klappt das auch bei aktiven Viren? Schließlich muss dabei sichergestellt sein, dass es dabei nicht zu Ansteckungen kommt. Das muss geklärt werden. Und ungeklärt ist auch noch, in welchen Bereichen der Einsatz der vierbeinigen Corona-Schnüffler sinnvoll ist.